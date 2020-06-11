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Игрок Барселоны нарушил протокол карантина: что ему грозит

Игрок Барселоны нарушил протокол карантина: что ему грозит
12:46 Сегодня Телеграф ua-football.com

Новости спорта:Защитник Барселоны посетил день рождения, на котором было более 20 гостей без масок.

Защитник каталонской "Барселоны" Нельсон Семеду нарушил установленный медицинский протокол перед возобновлением чемпионата Испании: 26-летний португальский исполнитель в понедельник, 8 июня, посетил день рождения, на котором было более 20 человек.

По информации Sport.es, Семеду, как и остальные гости, не надел маску и не соблюдал социальную дистанцию. Нельсон нарушил как рекомендации правительства, так и руководства испанской Ла Лиги.

Правительство региона ранее настоятельно попросило не посещать собрания с участием более чем 15 человек, а Ла Лига призвала игроков ограничить свои контакты лишь кругом сожителей. Руководство каталонского клуба не было проинформировано о вечеринке с участием Семеду. Напомним, "Барселона" уже 13 июня сыграет на выезде с "Мальоркой".

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Семеду уже извинился за нарушения протокола. Сегодня португалец пройдет тест на коронавирус и будет тренироваться отдельно от общей группы до получения его результата.

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ФК Барселона, Примера, Нелсон Семеду.
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