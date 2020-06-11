Ребров ответил на вопрос о Фенербахче

Ему в сменщики уже записали бывшего тренера сборной Румынии.

Главный тренер Ференцвароша Сергей Ребров опроверг слухи о том, что со следующего сезона возглавит Фенербахче.

На вопрос журналиста о том, соответствуют ли слухи действительности, Ребров ответил «Нет, абсолютно».

О переходе украинца в Стамбул сообщали турецкие и румынские медиа. Последние написали, что в Фенерцвароше Реброва заменит румынский специалист Ласло Болони.

Ребров возглавил Ференцварош летом 2018 года и в прошлом году привел команду к чемпионству. В нынешнем сезоне после 28 туров Фради возглавляют таблицу с отрывом в девять очков.

Помимо Фенербахче, Реброва также связывают с возможным возвращением в Динамо. У руля киевлян тот дважды становился чемпионом Украины и столько же — обладателем национального Кубка.