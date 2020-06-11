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Ребров ответил на вопрос о Фенербахче

Ребров ответил на вопрос о Фенербахче
13:48 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Твиттер
Ему в сменщики уже записали бывшего тренера сборной Румынии.

Главный тренер Ференцвароша Сергей Ребров опроверг слухи о том, что со следующего сезона возглавит Фенербахче.

На вопрос журналиста о том, соответствуют ли слухи действительности, Ребров ответил «Нет, абсолютно».

О переходе украинца в Стамбул сообщали турецкие и румынские медиа. Последние написали, что в Фенерцвароше Реброва заменит румынский специалист Ласло Болони.

Ребров возглавил Ференцварош летом 2018 года и в прошлом году привел команду к чемпионству. В нынешнем сезоне после 28 туров Фради возглавляют таблицу с отрывом в девять очков.

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Помимо Фенербахче, Реброва также связывают с возможным возвращением в Динамо. У руля киевлян тот дважды становился чемпионом Украины и столько же — обладателем национального Кубка.

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ФК Фенербахче, Сергей Ребров.
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