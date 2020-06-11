Амстердам будет принимать матчи Евро-2020, где сыграет сборная Украины

В этом городе один матч проведет сборная Украины.

Амстердам подтвердил участие в проведении чемпионата Европы-2020 в 2021 году, сообщает сайт Королевского футбольного союза Нидерландов. Среди 12 городов-хозяев Евро гарантий для УЕФА не предоставил только Лондон.

В Амстердаме планируется три матча группы С и поединок 1/8 финала. Напомним, в группе С сыграет сборная Украины. Подопечным Андрея Шевченко предстоит одна игра в Амстердаме - против Нидерландов на «Йохан Кройф Арене».

УЕФА принял решение о переносе чемпионата Европы-2020 в 2021 в связи с пандемией коронавируса. Матчи Евро сыграют с 11 июня по 11 июля 2021 года.

Поединки будущего чемпионата Европы должны принять: Лондон, Мюнхен, Рим, Баку, Санкт-Петербург, Дублин, Бухарест, Копенгаген, Будапешт, Глазго, Амстердам и Бильбао.

Кроме Нидерландов, в группе С сыграет также и сборная Австрии. Третий соперник украинской сборной определится после плей-офф Лиги Наций, матчи которого предварительно были перенесены на сентябрь нынешнего года.