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Coca-Cola теперь главный спонсор Кубка Италии

Coca-Cola теперь главный спонсор Кубка Италии
00:53 Сегодня Телеграф sportarena.com
Сотрудничество Coca-Cola с Серией А начнется с финала турнира в нынешнем сезоне.

Серия А на официальном сайте объявила о новом этапе сотрудничества с известным брендом Coca-Cola. Американская компания стала новым главным спонсором Кубка Италии — турнир будет называться Coppa Italia Coca-Cola.

Новый этап сотрудничества Серии А и Coca-Cola начнется с финала Кубка Италии, который пройдет 17 июня в Риме. В решающем поединке сыграют победители пар: Ювентус — Милан и Наполи — Интер.

В декабре прошлого года Coca-Cola была спонсором Суперкубка Италии. Также американская кампания останется официальным партнером Серии А в сезоне 2020/21.

Футбольный сезон в Италии возобновится ответными матчами 1/2 финала Кубка Италии. 12 июня состоится поединок Ювентус — Милан (первый матч — 1:1), 13 июня — Наполи — Интер (1:0).

 
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Coca-Cola, Серия А, Coppa Italia Coca-Cola.
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