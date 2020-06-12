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Севилья одолела Бетис в первом матче после возобновления Ла Лиги

Севилья одолела Бетис в первом матче после возобновления Ла Лиги
01:36 Сегодня Телеграф ua-football.com
"Севилья" уверенно переиграла "Бетис" на своем поле.

Трехмесячного перерыва словно и не было. "Севилья" и "Бетис" показали оживленный футбол, а доминировал тот, кому это и предрекали. Команде Хулена Лопетеги больше нужны очки, поэтому "Севилья" перешла к штурму ворот Роблеса сразу. И стоит сказать, не без успеха.

Просто немного не везло. В течение первого тайма нервионцы нанесли семь ударов, и почти каждый из них таил угрозу. Здесь и попадание в каркас от Окампоса, и лишь немного неточные попытки Кунде и де Йонга, и прицельные, но не хитрые для голкипера удары тех же Окампоса и де Йонга. "Севилья" доминировала, и Лопетеги мог жаловаться только на одно – на отсутствие забитых мячей.

"Бетис" практически ничем не отвечал. Три удара за тайм – три "попадание в молоко". Незаметным был даже Набиль Фекир, который обычно фонтанирует изобретательностью.

Во втором тайме "Бетис" остался там, где был, а вот "Севилья" сделала шаг вперед – наконец-то начала забивать. Первая широкая атака ни к чему не привела, хотя и была опасность. А вот вторая завершилась назначением пенальти – Бартра помог себе локтями в единоборстве с де Йонгом. Окампос уверенно реализовал шанс, а через несколько минут он же сделал шикарный сброс на Фернандо при подаче углового – и 2:0. Игра была сделана.

Далее "Бетис" даже атаковал, однако это уже было по милости "Севильи". Сталарся Педраса, но тщетно. Команда Хулена Лопетеги сохранила темп, в котором двигалась еще до карантина – третья победа в четырех последних турах.

Севилья. Стадион "Рамон Санчес Писхуан"

"Севилья" - "Бетис" 2:0

Голы: Лукас Окампос 56 (пен.), Фернандо Франсиско Режес 62

"Севилья": Томаш Вацлик, Лукас Окампос (Эвер Банега 71), Жюль Кунде, Хесус Навас, Люк де Йонг (Юссеф Эн-Несири 71), Мунир Эль-Хаддади (Сусо 75), Диего Карлос, Оливер Торрес (Серхио Эскудеро 80), Серхио Регилон (Франко Васкес 80), Хоан Хордан, Фернандо Франсиско Режес.

"Бетис": Хоэль Роблес, Серхио Каналес, Набиль Фекир, Борха Иглесиас (Лоренсо Морон 69), Сидней (Зухаир Феддаль 46), Алекс Морено (Альфонсо Педраса 78), Кристиан Тельо (Диего Лейва 61), Гуидо Родригес, Карлос Аленья (Хоакин Санчес 69), Эмерсон, Марк Бартра.

Предупреждения: Эмерсон 49, Марк Бартра 54.

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Футбол, Бетис, Севилья.
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