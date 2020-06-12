Реал отверг предложение ПСЖ по Винисиусу

Руководство мадридского "Реала" отклонило предложение "ПСЖ" относительно возможного приобретения вингера Винисиуса Жуниора.
Об этом сообщает "Don Balon".
Флорентино Перес получил предложение от “Пари Сен-Жермен” на 110 млн. евро за бразильца. Однако “сливочные” категорически ответили отказом, заявив, что не намерены расставаться с футболистом ни за какие деньги.
“ПСЖ” хотел Винисиуса заменить Неймаром, которого парижане не желают продавать в “Барселону” пока не найдут ему качественной замены.
Добавим, что трансферная стоимость 19-летнего бразильца составляет 45 млн. евро. В этом сезоне Винисиус сыграл 19 матчей в чемпионате Испании, забил 2 мяча и отдал 1 голевую передачу.