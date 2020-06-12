Реал отверг предложение ПСЖ по Винисиусу

"Реал" отказался продать Винисиуса Жуниора за 110 млн. евро.

Руководство мадридского "Реала" отклонило предложение "ПСЖ" относительно возможного приобретения вингера Винисиуса Жуниора.

Об этом сообщает "Don Balon".

Флорентино Перес получил предложение от “Пари Сен-Жермен” на 110 млн. евро за бразильца. Однако “сливочные” категорически ответили отказом, заявив, что не намерены расставаться с футболистом ни за какие деньги.

“ПСЖ” хотел Винисиуса заменить Неймаром, которого парижане не желают продавать в “Барселону” пока не найдут ему качественной замены.

Добавим, что трансферная стоимость 19-летнего бразильца составляет 45 млн. евро. В этом сезоне Винисиус сыграл 19 матчей в чемпионате Испании, забил 2 мяча и отдал 1 голевую передачу.