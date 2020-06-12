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Зинченко попал в символическую сборную футболистов 1996 года рождения

Зинченко попал в символическую сборную футболистов 1996 года рождения
08:50 Сегодня Телеграф sport.ua
Обновлено: 08:54 Сегодня
Александр Зинченко оказался в компании футболистов Баварии и Барселоны.

Известный спортивный сайт Bleacher Report опубликовал 16 потенциальных топ-сборных по году рождения футболистов.

В Dream Team 1996-го попал украинец Александр Зинченко, конечно же, на позиции левого защитника. В полузащите конкуренция огромна, не нашлось места для таких футболистов, как Деле Алли, Джовани Ло Чельсо, Фабіан Руис и Лоренцо Пеллегрини.

Топ-команда 1996 года рождения:

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Вратарь: Андре Онана (Камерун, «Аякс»). Защитники: Бенжамен Павар (Франция, «Бавария»), Джанлука Манчини (Италия, «Рома»), Лукас Эрнандес (Франция, «Бавария»), Александр Зинченко (Украина, «Манчестер Сити»).Полузащитники: Родри (Испания, «Атлетико»), Артур (Бразилия, «Барселона»), Юлиан Брандт (Германия, «Боруссия Д»). Нападающие: Кингсли Коман (Франция, «Бавария»), Тимо Вернер (Германия, «РБ Лейпциг»), Лерой Сане (Германия, «Манчестер Сити»).

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Все по теме:

ФК Манчестер Сити, Футбол, Александр Зинченко.

Автор:

Телеграф
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