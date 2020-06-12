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Кариус хочет закрепиться в составе Ливерпуля

Кариус хочет закрепиться в составе Ливерпуля
10:32 Сегодня Телеграф football.ua
Обновлено: 10:35 Сегодня
Голкипер Лорис Кариус не оставляет надежд закрепиться в составе мерсисайдцев.

Голкипер Ливерпуля Лорис Кариус, который последние два сезона провел в аренде в Бешикташе, заявил, что готов побороться за место в составе "красных".

Я могу двигаться вперед и развиваться на тренировках в Ливерпуле. Будучи вторым вратарем в команде в Англии, вы знаете, что вы можете получить свои шансы".

"В настоящее время я нахожусь в лучшем клубе в мире, борюсь за титулы, каждый день тренируюсь с футболистами, которые находятся на высочайшем уровне. Я полностью осознаю, что нахожусь в хорошей позиции в Ливерпуле. У меня там прекрасные условия", — сказал Кариус Transfermarkt.

Ранее сообщалось, что немецкий голкипер может в ближайшее межсезонье вернуться в Бундеслигу, где в его условиях заинтересована Герта.

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Все по теме:

ФК Ливерпуль, Футбол, Новости футбола, Лорис Кариус.

Автор:

Телеграф
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