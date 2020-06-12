Это'О: Месси должен играть до 70 лет

Самюэль Это’О высоко оценил мастерство своего экс-напарника по команде.

Бывший нападающий Барселоны Самюэль Это’О высказался о капитане каталонцев Лионеле Месси.

"Месси - лучший футболист в истории. Я бы всегда выбирал новичков, советуясь с Лео, чтобы было понятно, с кем он хочет играть рядом. Думаю, что ему нужна помощь. Он уже не может бегать как 25-летний, хотя иногда по-прежнему так делает".

"Нам нужно предоставить Месси лучших партнеров по команде, чтобы он продолжал наслаждаться игрой. Лео должен выступать до 70 лет, чтобы мы могли как можно дольше получать удовольствие от его футбола", - цитирует камерунца Marca.

Напомним, что 32-летний аргентинец является воспитанником Барселоны и выступает за команду на протяжении всей карьеры. В составе каталонцев Месси стал десятикратным чемпионом Испании и четырехкратным победителем Лиги чемпионов.