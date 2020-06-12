УАФ решила судьбу Первой и Второй лиги

В УАФ утвердили решение о возобновлении турнира в Первой лиге и досрочного завершения чемпионата среди команд Второй лиги.

Исполком УАФ поддержал решения клубов ПФЛ, принятых на внеочередной конференции в четверг, 11 июня. Представители клубов проголосовали за возобновление сезона в Первой лиге и досрочное завершение сезона во Второй.

О том, что члены Исполкома поддержали эти решения сообщается на официальном сайте УАФ.

На матчах Первой лиги смогут присутствовать до 200 человек. Возобновление турнира запланировано на 23 июня.

Отмечается, что со следующего сезона Первую лигу расширят до 18 клубов. Первые три команды в турнирной таблице напрямую выйдут в УПЛ, откуда, в свою очередь, делегируют одну худшую команду. Команды с 15-го и 16-го места в Первой лиге сыграют стыковые матчи с третьими местами двух подгрупп Второй лиги (Вересом и Кристаллом).

Во Второй лиге в классе повысятся Нива Тернополь, ВПК-Агро, Полесье и Альянс, если будут иметь соответствующие аттестаты.