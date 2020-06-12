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УАФ решила судьбу Первой и Второй лиги

УАФ решила судьбу Первой и Второй лиги
15:44 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Twitter
Обновлено: 15:54 Сегодня
В УАФ утвердили решение о возобновлении турнира в Первой лиге и досрочного завершения чемпионата среди команд Второй лиги.

Исполком УАФ поддержал решения клубов ПФЛ, принятых на внеочередной конференции в четверг, 11 июня. Представители клубов проголосовали за возобновление сезона в Первой лиге и досрочное завершение сезона во Второй.

О том, что члены Исполкома поддержали эти решения сообщается на официальном сайте УАФ.

На матчах Первой лиги смогут присутствовать до 200 человек. Возобновление турнира запланировано на 23 июня.

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Отмечается, что со следующего сезона Первую лигу расширят до 18 клубов. Первые три команды в турнирной таблице напрямую выйдут в УПЛ, откуда, в свою очередь, делегируют одну худшую команду. Команды с 15-го и 16-го места в Первой лиге сыграют стыковые матчи с третьими местами двух подгрупп Второй лиги (Вересом и Кристаллом).

Во Второй лиге в классе повысятся Нива Тернополь, ВПК-Агро, Полесье и Альянс, если будут иметь соответствующие аттестаты.

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Андрей Павелко, Футбол, УПЛ, Новости футбола, УАФ.

Автор:

Телеграф
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