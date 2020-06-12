Несколько основных футболистов Ювентуса пропустят кубковый матч с Миланом

У Ювентуса 4 игрока находятся в лазарете.

"Ювентус" назвал заявку на ответный матч 1/2 финала Кубка Италии против "Милана".

В состав не попали защитники Джорджо Кьеллини и Мерих Демирал, полузащитник Аарон Рэмси и форвард Гонсало Игуаин. Все эти игроки получили травмы. Игуаин на прошлой неделе во время одного из упражнений получил растяжение задней поверхности бедра.

32-летний Гонсало Игуаин в текущем сезоне провел 34 матча за "Ювентус" и забил восемь мячей при восьми голевых передачах.

Матч "Ювентус" — "Милан" начнется в 22.00 по киевскому времени.