Роналду обратился к фанатам перед матчем с Миланом

Португальский форвард Криштиану Роналду трогательно обратился к болельщикам «Ювентуса».

35-летний португальский форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду трогательно обратился к фанатам туринского клуба.

Из-за пандемии коронавирусной болезни COVID-19 чемпионат и Кубок Италии будут продолжены без зрителей на трибунах. Любители футбола смогут наблюдать за матчами только дистанционно.

«Где бы вы ни были, мы всегда будем вместе», — написал Роналду в Instagram, обращаясь к болельщикам «Ювентуса».

Поединок 1/2 финала Кубка Италии «Ювентус» — «Милан» состоится в пятницу, 12-го июня, в 21:45 по киевскому времени.

В текущем сезоне Роналду провел за «Ювентус» 32 матча во всех турнирах, где забил 25 мячей и отдал 4 результативные передачи.

Ранее журналист Пьетро Бальцано подтвердил, что по окончании сезона Роналду может покинуть туринский клуб.