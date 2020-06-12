Шахтер рискует остаться без Исмаили до конца сезона

У Исмаили подозрение на порванные крестообразные связки.

Левый защитник донецкого Шахтера Исмаили вчера, 11 июня, получил серьезную травму во время тренировочных занятий,

Об этом сообщает Football.ua

У бразильского оборонца проблемы с коленом. По предварительной информации, 30-летний игрок провал крестообразные связки и пропустит не менее полугода. При таком развитии событий фулбек пропустит не только нынешний сезон, а и начало следующего.

Тем не менее, Исмаили вскоре пройдет медицинский осмотр, который и определит серьезность повреждения.

Отметим, что в текущем сезоне бразилец провел 30 матчей за "горняков", забив два гола и отдав пять ассистов.