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Ювентус стал первым финалистом Кубка Италии

Ювентус стал первым финалистом Кубка Италии
00:52 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter
В полуфинале "Ювентус" по правилу гола на выезде взяли верх над "Миланом".

Футболисты туринского "Ювентуса" стали первыми финалистами Кубка Италии-2019/20.

В полуфинале розыгрыша "черно-белые" по правилу гола на выезде взяли верх над "Миланом".

Ответный поединок в Турине, который проходил без зрителей, завершился без голов - 0:0. На 16-й минуте португальский форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду не реализовал пенальти, попав в левую стойку ворот Джанлуиджи Доннаруммы.

"Милан" с 17-й минуты играл в меньшинстве - за грубую игру красную карточку получил хорватский нападающий Ребич.

В первом матче в Милане была зафиксирована ничья - 1:1.

Второй финалист Кубка Италии определится в субботу, 13 июня, на "Сан-Паоло" в Неаполе, где "Наполи" встретится с миланским "Интером" (первая игра - 1:0).

"Ювентус" и "Милан" возобновили футбольный сезон на Апеннинах, прерванный 9 марта из-за пандемии коронавируса.

Чемпионат Италии в Серии А продолжится 20 июня поединками "Торино" - "Парма" и "Верона" - "Кальяри".

На данный момент в турнирной таблице лидирует "Ювентус", набравший 63 очка в 26-ти матчах. "Старая синьора" на 1 очко опережает римский "Лацио".

22 июня "Ювентус" на выезде сыграет с "Болоньей", а "Лацио" 24 июня в Бергамо сойдется с командой полузащитника сборной Украины Руслана Малиновского "Аталанта".

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Все по теме:

Милан, Футбол, Ювентус, Кубок Италии.

Автор:

Телеграф
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