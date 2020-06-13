Герой матча: Лунин триумфально вернулся на поле после карантина (Видео)

Украинский вратарь Андрей Лунин стал героем матча Сегунды.

В рамках 32-го тура Сегунды Реал Овьедо сыграл вничью против Понферрадины – 0:0. Хозяева продолжают занимать 17-е место, имея в активе 36 очков.

В стартовом составе вышел украинский голкипер Андрей Лунин – это его десятое появление в футболке "карбайонцев".

Сейвы Лунина:

Команда смогла сохранить свои вороты в неприкосновенности во многом благодаря 21-летнему вратарю. Он совершил три сейва, а также два раза вынес мяч кулаками.

Под конец матча Понферрадина устроила настоящий штурм ворот украинца, однако Лунин смог отразить атаки гостей.