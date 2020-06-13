Кулибали оказался не по карману для ПСЖ

Калиду Кулибали рассматривался в качестве замены для ветерана клуба Тиаго Силвы.

Боссы Пари Сен-Жермен признали, что центральный защитник Наполи Калиду Кулибали оказался чересчур дорогим для них.

По информации Le Parisien, неаполитанцы запросили 110 миллионов евро за 28-летнего сенегальца, а в Париже надеялись, что цена на футболиста снизится.

В итоге столичный клуб отказался платить таке деньги за Кулибали. Отмечается, что Калиду рассматривался в качестве замены капитану команды Тиаго Сильвы, который покинет клуб текущим летом.

Ранее сообщалось, что ПСЖ прекратит сотрудничество с форвардом Чупо-Мотингом.