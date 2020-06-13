Ранний дубль Ольмо - в обзоре матча Хоффенхайм - РБ Лейпциг (Видео)

Видео лучших моментов поединка чемпионата Германии Хоффенхайм - РБ Лейпциг.

В дебютном матче 31-го тура Бундеслиги Разенбальшпорт Лейпциг обыграл на выезде Хоффенхайм — 2:0. Это позволило команде Юлиана Нагельсманна приблизиться на расстоение одного очка к дортмундской Боруссии, которая позже сыграет с Фортуной.

Хоффенхайм - РБ Лейпциг 0:2

Голы: Ольмо, 9, 11

Хоффенхайм: Бауманн, Кадержабек, Пош, Бичакчич, Цубер (Сков, 46), Гриллич, Самассеку (Крамарич, 46), Баумгартнер (Бруун Ларсен, 68), Руди, Гайгер (Акпогума, 81), Даббур (Бебу, 62)

РБ Лейпциг: Гулачи, Анхелиньо, Хальстенберг, Мукиеле, Клостерманн, Лаймер (Нкунку, 62), Забитцер (Конате, 78), Кампль (Адамс, 68), Ольмо (Айдара, 78), Вернер, Шик (Лукман, 68)

Предупреждения: Самассеку, Клостерманн, Цубер, Нкунку.