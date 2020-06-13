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Мариуполь и Ворскла сыграли в УПЛ перед очным полуфиналом Кубка Украины (Видео)

Мариуполь и Ворскла сыграли в УПЛ перед очным полуфиналом Кубка Украины (Видео)
17:06 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Facebook
Мариуполь и Ворскла сыграли вничью 1:1 в матче, которым стартовал 26-й тур чемпионата Украины.

Матч Мариуполь и Ворскла стал репетицией полуфинала Кубка Украины, который состоится между этими же командами и на этом стадионе, но через 11 дней. 

В целом команды показали равную игру, где преимущество переходило от одной стороны к другой. В первом тайме футболисты не забивали, лишь под конец тайма обменявшись действительно острыми моментами.

Сперва Степанюк был обязан забивать после паса Кане, но Руслан пробил прямо в Гальчука, а спустя две минуты Чурко вывел Кулакова на ударную позицию, Андрей метил в дальний угол, но пробил крайне неудачно.

Зато во втором тайме мяч оказался в воротах команд. Первой забила Ворскла - Якубу получил пас от Кулача и легко разобрался с Гальчуком. Это случилось на 59-й минуте, а спустя 15 минут равенство в счете на табло было восстановлено. Корниенко отпасовал под удар Топалову, а тот точно пробил в ближний угол.

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В концовке матча команды пытались вырвать победу, пошла игра практически без центра поля, но на результате это не сказалось.

Уже перед самым финальным свистком Пердута получил прямую красную карточку за фол последней надежды против Кащука, чем, возможно, спас ничью для команды.

Между командами сохранилось расстояние в 4 очка - Мариуполь остался на втором месте во второй группе УПЛ, а Ворскла сразу за ними.

Мариуполь - Ворскла 1:1

Голы: Топалов, 74 — Якубу, 59

Мариуполь: Гальчук — Муравский, Яворский (Дава, 65), Быков — Полегенько, Игнатенко (Тищенко, 85), Мишнев, Кирюханцев (Корниенко, 65) — Чурко (Кащук, 65) — Кулаков (Топалов, 57), Фомин

Ворскла: Резник — Пердута, Чеснаков, Ндиайе, Сапай — Скляр (Баенко, 90), Пуцлин — Шехич (Якубу, 46), Кулач (Васин, 73), Кане — Степанюк (Кравчук, 66)

Предупреждения: Быков, Игнатенко — Пуцлин, Сапай

Удаление: Пердута, 90+5 (фол последней надежды)

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Автор:

Телеграф
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