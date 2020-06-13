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Эспаньол удачно возобновил сезон в Ла Лиге, обыграв Алавес

Эспаньол удачно возобновил сезон в Ла Лиге, обыграв Алавес
17:14 Сегодня Телеграф football.ua
Аутсайдер Ла Лиги Эспаньол после карантина уверенно взял три очка.

В 28-м туре чемпионата Испании Эспаньол принимал Алавес и сумел добыть очень важную победу.

Стоит отметить, что задачу хозяевам облегчили гости, которые после удаления на 19-й минуте вратаря Пачеко остались в меньшинстве.

Вопрос о победителе был снят на рубеже таймов: Эспиноса открыл счет на третьей компенсированной минуте первой половины игры, а через две минуты после перерыва Ву Лей удвоил преимущество Эспаньола.

Победа позволила каталонцам догнать Леганес, который идет предпоследним и позднее сыграет против Вальядолида.

Эспаньол - Алавес 2:0

Голы: Эспиноса, 45+3, Ву Лей, 47.

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Эспаньол: Ойер — Хави Лопес, Эспиноса, Кабрера, Дидак Вила — Мелендо (Варгас, 78), Давид Лопес, Марк Рока, Эмбарба (Дардер, 52) — Ву Лей (де Томас, 51), Кальери.

Алавес: Пачеко — Химо, Лагвардия, Эли (Пина, 56), Рубен Дуарте — Агиррегабирия, Фейса (Риоха, 55), Камараса, Эдгар Мендес (Хименес, 21) — Берк, Алейш Видаль (Понс, 46).

Предупреждения: Эмбарба, Ву Лей, де Томас, Кальери — Лагвардия, Риоха, Берк.

Удаление: Пачеко (19).

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Футбол, Ла Лига, ФК Эспаньол, ФК Алавес, Новости футбола, Эспаньол - Алавес.

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Телеграф
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