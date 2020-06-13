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Спасительный пенальти - в обзоре матча Валенсия - Леванте (Видео)

Спасительный пенальти - в обзоре матча Валенсия - Леванте (Видео)
Обновлено 18:14 Сегодня Телеграф football.ua
Смотреть видеообзор матча 28-го тура Ла Лиги Валенсия - Леванте.

В матче 28-го тура Примеры Валенсия упустила домашнюю победу над Леванте, сыграв вничью со счетом 1:1.

"Летучие мыши" вышли вперед на 90-й минуте поединка благодаря голу Родриго Морено, но "лягушки" сравняли счет на 8-й компенсированной минуте усилиями Гонсало Мелеро, который реализовал пенальти.

Валенсия - Леванте 1:1

Голы: Родриго Морено, 90 — Мелеро, 90+8 (пен.)

Валенсия: Силлессен, Флоренци (Васс, 57), Диакаби, Гайя, Гильямон, Парехо, Коклен, Гедеш (Черышев, 87), Солер (Ферран Торрес, 68), Макси Гомес (Гамейро, 56), Родриго

Леванте: Фернандес, Постиго, Клерк, Везу, Мирамон, Рочина (Мелеро, 61), Кампанья (Мартинес, 84), Барди (Тоньо, 74), Вукчевич (Радоя, 74), Рохер Марти, Моралес (Майораль, 60)

Предупреждения: Гильямон, Рохер Марти, Мирамон, Вукчевич

Герой матча: Лунин триумфально вернулся на поле после карантина (Видео)

Удален: Рохер Марти, 74.

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