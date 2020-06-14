Известен второй финалист Кубка Италии

Наполи сыграли в ничью с Интером и пробились в финал Кубка Италии.

В ответном полуфинальном матче Кубка Италии "Наполи" принимал "Интер".

Команды проводили свой первый матч после паузы в сезоне, вызванной пандемией коронавируса. Финалистом турнира стал "Наполи".

В первом матче 1/2 финала неаполитанцы одержали выездную победу со счетом 1:0. Ответная встреча завершилась вничью - 1:1.

"Интер" вышел вперед уже на 3-й минуте матча - Кристиан Эриксен прямым ударом с углового закрутил мяч в ворота. Никто из игроков мяча не коснулся, а Давид Оспина не сумел остановить его на линии.

"Наполи" удалось отыграться перед перерывом - Лоренцо Инсинье убежал в контратаку, отпасовал на свободного Дриса Мертенса, которому оставалось только переиграть голкипера. Благодаря этому голу Мертенс стал лучшим бомбардиром в истории "Наполи".

На его счету 122 мяча в футболке неаполитанцев.

Наполи - Интер 1:1 (первый матч — 1:0)

Голы: Мертенс, 41 — Эриксен, 3

Наполи: Оспина — Ди Лоренцо, Максимович, Кулибали, Хисай — Элмас (Руис, 65), Демме, Зьелински (Аллан, 85) — Политано (Кальехон, 65), Мертенс (Милик, 74), Инсинье (Юнес, 85)

Интер: Ханданович — Шкриниар, де Врей (Раноккья, 88), Бастони — Кандрева (Бираги, 72), Барелла, Брозович, Янг (Мозес, 72) — Эриксен (Сенси, 88) — Лукаку, Мартинес (Санчес, 72)

Предупреждения: Оспина — Янг, де Врей