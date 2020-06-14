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Буяльский подробно рассказал о матче с Зарей

Буяльский подробно рассказал о матче с Зарей
01:16 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Twitter
Полузащитник Динамо — о победе над Зарей и о своем одноклубнике.

В центральном поединке 26-го тура украинской Премьер-лиги Динамо добыло уверенную гостевую победу над Зарей (3:1). 

"Заря — организованная команда, она выглядела немного лучше в первом тайме. Поэтому нам было тяжело, плюс еще влияла жара. А во втором тайме, после пропущенного мяча, мы начали играть в свой футбол, появились свободные зоны, которые мы использовали". 

"В первые 60 минут Заря играла очень компактно, у нас не было свободного пространства впереди, чтобы открыться. А если удавалось открываться, то соперники были впереди. После забитого гола “Заря” немного расслабилась и стала оставлять свободные зоны". 

О тройной замене: 

"Любой футболист, который выходит на замену, полон сил и улучшает игру". 

О поле: 

"Поле в очень хорошем состоянии, видно, что за ним следят. Даже после такого сильного дождя газон был, можно сказать, идеальным. Разве что в некоторых местах останавливался мяч. Когда я отдавал передачу Цыганкову, мяч остановился, поэтому Вите пришлось ждать его. Если бы мяч не остановился, думаю, Цыганков в том моменте вышел бы один на один и забил". 

О своем голе: 

"Беня отдавал пас в ногу, который я одним касанием обработал вперед, как мы делаем на тренировках, и “щекой” направил мяч в дальний угол. Командный результат — гораздо важнее, чем личные достижения". 

О своей форме: 

"Дело не в голах. Бывали моменты, когда я не забивал, но чувствовал себя в хорошей форме, и наоборот: когда забивал — не в такой хорошей. Думаю, игры показывают, что у нас вся команда находится в довольно неплохой форме". 

О травме Сидорчука: 

"Надеюсь, что травма не серьезная. Сергей пропускает матч Кубка Украины, надеемся, что за неделю он восстановится к следующей игре чемпионата. Можно сказать, что победу посвящаем ему", — приводит слова Буяльского официальный сайт Динамо. 

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Все по теме:

ФК Динамо К, УПЛ, Вита́лий Буя́льский.

Автор:

Телеграф
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