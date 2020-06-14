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Ракитич сыграл 300 матчей за "Барселону"

Ракитич сыграл 300 матчей за "Барселону"
01:23 Сегодня Телеграф https://ua.tribuna.com/football/1086124685.html
Иван Ракитич провел свой трехсотой матч в составе Барселоны.

«Барселона» обыграла «Мальорку» в матче 28-го тура Ла Лиги.

Эта встреча стала для хавбека Ивана Ракитича трехсотой в составе каталонцев. Из них 191 – в чемпионате Испании, 59 – в Лиге чемпионов, 39 – в Кубке Испании, 8 – в Суперкубке Испании, 2 – на клубном ЧМ, 1 – в Суперкубке Европы.

Это четвертый результат среди иностранных игроков, когда-либо игравших за «Барселону». Хорвата опережают форвард Лионель Месси и экс-защитники клуба Дани Алвес и Хавьер Маскерано.

Ракитич выступает за «Барселону» с 2014 года и выиграл в ее составе 13 титулов. На его счету 35 голов и 39 голевых передач. Подробнее с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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Барселона, Ла Лига, Ракитич.

Автор:

Телеграф
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