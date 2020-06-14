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В стиле Месси: Цыганков забил лучший гол в карьере (Видео)

В стиле Месси: Цыганков забил лучший гол в карьере (Видео)
Обновлено 10:30 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: ФК Динамо
Виктор Цыганков оформил финальный гол в ворота луганчан.

Динамо на выезде обыграло Зарю в матче 26-го тура УПЛ и вышло на второе место в турнирной таблице. Киевляне смогли одержать уверенную победу, проигрывая по ходу матча.

Сравнял счет Виталий Буяльский, затем Карлос де Пена вывел команду вперед, а финальную точку ударом со штрафного в дополнительное время поставил Виктор Цыганков, вышедший на замену.

 Видео шедевра:

Отметим, что для Цыганкова матч с Зарей стал первой официальной игрой после возобновления УПЛ. Первые два тура игрок пропустил из-за травмы.

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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Футбол, Виктор Цыганков.

Автор:

Телеграф
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