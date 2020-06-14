Подготовка к сенсации: тренировка Колоса перед Шахтером (Видео)

Ковалевский "Колос" в преддверии матча против донецкого "Шахтера" провел традиционную предматчевую тренировку на загородной базе в Ковалевке. Делегация прибыла к месту назначения после обеда. На занятие команда вышла в 6 часов вечера, чтобы не находиться под жарким солнцем.