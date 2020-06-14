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Он остается: Алаба близок к продлению контракта с Баварией

Он остается: Алаба близок к продлению контракта с Баварией
Обновлено 14:01 Сегодня Телеграф Спорт Арена
Давид Алаба продлит контракт с Баварией в ближайшее время.

Спортивный директор Баварии Хасан Салихамиджич сообщил, что в клубе уже начали переговоры о продлении контракта с защитником Давидом Алабой.

"У нас уже было несколько разговоров о продлении контракта и мы будем их продолжать. Мы довольны развитием Алабы в этом сезоне, он наш лидер в обороне", — заявил Салихамиджич.

Ранее сообщалось, что Бавария намерена продлить контракт с австрийцем до 2024 года. Нынешнее соглашение рассчитано до 2021 года.

До этого в Мюнхене продлили контракты с рядом ключевых игроков: защитником Альфонсо Дэвисом, вратарем Мануэлем Нойером и форвардом Томасом Мюллером.

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В нынешнем сезоне Алаба сыграл в 35 матчах во всех турнирах, забив гол и отдав 2 результативных передачи.

Бавария уверенно лидирует в турнирной таблице Бундеслиги и может оформить чемпионство уже в следующем туре.

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ФК Бавария, Давид Алаба.

Автор:

Телеграф
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