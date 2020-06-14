Скачать
Воскресенье, 14.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Битва за Лигу Европы: где и когда смотреть матч Александрия - Десна
Битва за Лигу Европы: где и когда смотреть матч Александрия - Десна
Исмаили предстоит операция: лидер Шахтера вылетел на полгода
Исмаили предстоит операция: лидер Шахтера вылетел на полгода
Кровь, боль, нокауты: все результаты UFC Fight Night 172
Кровь, боль, нокауты: все результаты UFC Fight Night 172
Хацкевич близок к отставке из Ротора
Хацкевич близок к отставке из Ротора

"Они с нами": в ПСЖ рассказали о будущем Неймара и Мбаппе

"Они с нами": в ПСЖ рассказали о будущем Неймара и Мбаппе
Обновлено 14:16 Сегодня Телеграф championat.com
Леонардо заявил, что ПСЖ намерен сохранить Неймара и Мбаппе.

Спортивный директор ПСЖ Леонардо заявил, что нападающие команды Неймар и Киллиан Мбаппе не уйдут из парижского клуба летом.

Стоит отметить, что у игроков контракты с ПСЖ заканчиваются летом 2022 года. Неймара активно отправляют в Реал и Барселону, тогда как к Мбаппе приписывают интерес Ливерпуля и Реала.

"Ничто не говорит нам о том, что они уедут этим летом. У них обоих еще два года по контрактам, и мы думаем над тем, как поступить в дальнейшем. Мы хотим двигаться вперед.

Мбаппе - это будущее ПСЖ. Его все хотят. Идеальный сценарий - продлить контракт. Он уже входит в пятерку лучших игроков мира. Лионелю Месси и Криштиану Роналду 32 и 35 лет, Неймару и Мбаппе 28 и 21, и они с нами.

Легионер Шахтера женился в Киеве (Фото)

Нет необходимости задумываться над этим. Мы должны использовать их, потому что они – наше грандиозное преимущество. Мы найдем решение продолжить работать вместе.

Переход Неймара в Барселону? Мы больше об этом не говорили. Он счастлив, провел отличный сезон и тесно связан с командой", — сказал Леонардо

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ПСЖ, Неймар, Киллиан Мбаппе.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В стиле Месси: Цыганков забил лучший гол в карьере (Видео)
02 Заря - Динамо: детальный обзор скандального матча УПЛ (Видео)
03 Ужасающие подробности травмы капитана Динамо (Видео)
04 Скандал с VAR, пенальти, удаление: Динамо добыло тяжелую победу над Зарей
05 Цыганков вернулся: Виктор забил шикарный гол Заре со штрафного (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь