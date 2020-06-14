"Они с нами": в ПСЖ рассказали о будущем Неймара и Мбаппе

Леонардо заявил, что ПСЖ намерен сохранить Неймара и Мбаппе.

Спортивный директор ПСЖ Леонардо заявил, что нападающие команды Неймар и Киллиан Мбаппе не уйдут из парижского клуба летом.

Стоит отметить, что у игроков контракты с ПСЖ заканчиваются летом 2022 года. Неймара активно отправляют в Реал и Барселону, тогда как к Мбаппе приписывают интерес Ливерпуля и Реала.

"Ничто не говорит нам о том, что они уедут этим летом. У них обоих еще два года по контрактам, и мы думаем над тем, как поступить в дальнейшем. Мы хотим двигаться вперед.

Мбаппе - это будущее ПСЖ. Его все хотят. Идеальный сценарий - продлить контракт. Он уже входит в пятерку лучших игроков мира. Лионелю Месси и Криштиану Роналду 32 и 35 лет, Неймару и Мбаппе 28 и 21, и они с нами.

Нет необходимости задумываться над этим. Мы должны использовать их, потому что они – наше грандиозное преимущество. Мы найдем решение продолжить работать вместе.

Переход Неймара в Барселону? Мы больше об этом не говорили. Он счастлив, провел отличный сезон и тесно связан с командой", — сказал Леонардо