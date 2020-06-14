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Эвертон включился в гонку за капитана ПСЖ

Эвертон включился в гонку за капитана ПСЖ
Обновлено 14:42 Сегодня Телеграф championat.com
Бразилец Тиаго Силва может вновь поиграть под руководством Анчелотти.

Защитник ПСЖ Тиаго Силва ведет переговоры с представителями Эвертона. В Париже не станут продлевать контракт с бразильцем и летом он станет свободным агентом.

Решающим фактором для Силвы, который может подтолкнуть его к переходу в ливерпульский клуб, является возможность поработать с тренером Карло Анчелотти. В течение пары лет они сотрудничали в ПСЖ.

Ранее сообщалось, что в услугах Тиаго Силвы также заинтересован бразильский Флуминенсе.

Силва выступает за ПСЖ с 2012 года. В нынешнем сезоне Тиаго провел 30 матчей во всех турнирах за парижан, забив один гол и отдав один ассист.

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Чемпионат Франции завершен досрочно из-за пандемии коронавируса, а ПСЖ признан чемпионом. В Лиге чемпионов парижане вышли в 1/4 финала, обыграв Боруссию Дортмунд (1:2, 2:0).

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Все по теме:

ПСЖ, ФК Эвертон, Тиаго Силва.

Автор:

Телеграф
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