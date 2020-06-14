Пятов остался в запасе на матч с Колосом

В составе Горняков с первых минут на поле выйдут голкипер Анатолий Трубин и полузащитник Евгений Коноплянка. Интересно, что позицию левого защитника займет Сиприано, заменивший в составе Исмаили, который пропустит шесть месяцев из-за травмы.
Составы команд:
Колос: Волынец, Ефремов, Гавриш, Петров, Емец, Богданов, Милько, Смирный, Ильин, Вильхамссон, Лысенко
Запасные: Кучеренко, Максименко, Парамонов, Черноморец, Задоя, Антюх, Морозко, Костышин, Данфа
Шахтер: Трубин, Додо, Кривцов, Матвиенко, Сиприано, Степаненко, Алан Патрик, Марлос, Тайсон, Коноплянка, Мораес
Запасные: Пятов, Болбат, Витао, Коваленко, Тете, Соломон, Фернандо, Пихаленок, Вакула
Поединок между Колосом и Шахтером состоится сегодня (начало — в 17:00).