В АПЛ обнаружили два новых случая заболевания на COVID-19

Возобновление чемпионата Англии запланировано на 17 июня.

По итогам очередного тестирования на коронавирус, в чемпионате Англии обнаружено два новых случая заражения на COVID-19.

При этом Sky Sports сообщает, что один из зараженных (его фамилия не уточняется) является игроком «Норвича», который принимал участие в недавнем товарищеском матче против «Тоттенхэма».

В соответствии с протоколами Премьер-лиги, футболист будет отправлен на самоизоляцию на семь дней. Если после этого результат его теста будет отрицательным, то игрок сможет вернуться к тренировкам.

Отметим, что возобновление чемпионата Англии запланировано на 17 июня. В частности, в этот день будет сыгран матч между «Арсеналом» и «Манчестер Сити».