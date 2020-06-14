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В АПЛ обнаружили два новых случая заболевания на COVID-19

В АПЛ обнаружили два новых случая заболевания на COVID-19
16:26 Сегодня Телеграф xsport
Возобновление чемпионата Англии запланировано на 17 июня.

По итогам очередного тестирования на коронавирус, в чемпионате Англии обнаружено два новых случая заражения на COVID-19.

При этом Sky Sports сообщает, что один из зараженных (его фамилия не уточняется) является игроком «Норвича», который принимал участие в недавнем товарищеском матче против «Тоттенхэма».

В соответствии с протоколами Премьер-лиги, футболист будет отправлен на самоизоляцию на семь дней. Если после этого результат его теста будет отрицательным, то игрок сможет вернуться к тренировкам.

В АПЛ футболисты будут играть с надписью Black Lives Matter вместо имен

Отметим, что возобновление чемпионата Англии запланировано на 17 июня. В частности, в этот день будет сыгран матч между «Арсеналом» и «Манчестер Сити».

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Все по теме:

Футбол, ФК Норвич, АПЛ, Коронавирус.

Автор:

Телеграф
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