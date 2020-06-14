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"Ключи в их руках": Обамеянг высказался о продлении контракта с Арсеналом

"Ключи в их руках": Обамеянг высказался о продлении контракта с Арсеналом
17:19 Сегодня Телеграф ua-football.com
Габонец Пьер-Эмерик Обамеянг рассказал о переговорах с клубом по новому соглашению.

Нападающий лондонского "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг прокомментировал информацию вокруг продления своего контракта с "канонирами".

"В последнее время я не получал предложений о продлении контракта. Но, конечно, у нас были контакты с клубом в течение нескольких месяцев. И они прекрасно знают, почему до сих пор ничего не произошло.

Ключи в их руках. Посмотрим, как все будет. Это поворотный момент в карьере. Буду откровенен, что это, безусловно, очень трудное решение.

Я до сих пор ничего не решил, посмотрим. Возможно, это будет самое важное решение в моей карьере", – рассказал Обамеянг для Telefoot.

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Текущее соглашение габонского форварда с "Арсеналом" действует до конца сезона 2020/2021.

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Все по теме:

ФК Арсенал (Лондон), Футбол, Пьер-Эмерик Обамеянг.

Автор:

Телеграф
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