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Погром по-бременски: Вердер забил пять голов Падерборну (Видео)

Погром по-бременски: Вердер забил пять голов Падерборну (Видео)
Обновлено 17:42 Сегодня Телеграф football.ua
Видео голов и обзор матча 31-го тура чемпионата Германии Падерборн - Вердер.

Вердер без проблем сумел одолеть Падерборн на выезде, отправив пять голов в ворота соперника.

Падерборн - Вердер 1:5

Голы: Сабири, 66 – Классен, 20, 39, Осако, 34, Эггештайн, 59, Фюллькруг, 90+2

Падерборн: Цингерле, Румпф, Янс (Риттер, 46), Штродик, Коллинз, Василиадис, Антви-Аджей (Хольтманн, 73), Гьясула (Прегер, 64), Эванс (Сабири, 64), Србены (Цолински, 46), Михель

Вердер: Павленка, Аугустинссон (Фридль, 77), Велькович, Фогт, Гебре Селассие, Эггештайн, Рашица (Баргфреде, 59), Классен (Гросс, 87), Мойсандер, Сарджент (Зельке, 77), Осако (Фюллькруг, 77)

Сольный проход и издевательский гол пяткой - в обзоре матча Герта - Айнтрахт (Видео)

Предупреждения: Аугустинссон, Гьясула, Янс, Классен, Михель, Цолински, Фюллькруг, Риттер, Сабири.

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Бундеслига, ФК Вердер, Футбол, Новости футбола, ФК Падерборн, Падерборн - Вердер.

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Телеграф
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