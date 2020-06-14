Погром по-бременски: Вердер забил пять голов Падерборну (Видео)

Вердер без проблем сумел одолеть Падерборн на выезде, отправив пять голов в ворота соперника.
Падерборн - Вердер 1:5
Голы: Сабири, 66 – Классен, 20, 39, Осако, 34, Эггештайн, 59, Фюллькруг, 90+2
Падерборн: Цингерле, Румпф, Янс (Риттер, 46), Штродик, Коллинз, Василиадис, Антви-Аджей (Хольтманн, 73), Гьясула (Прегер, 64), Эванс (Сабири, 64), Србены (Цолински, 46), Михель
Вердер: Павленка, Аугустинссон (Фридль, 77), Велькович, Фогт, Гебре Селассие, Эггештайн, Рашица (Баргфреде, 59), Классен (Гросс, 87), Мойсандер, Сарджент (Зельке, 77), Осако (Фюллькруг, 77)
Предупреждения: Аугустинссон, Гьясула, Янс, Классен, Михель, Цолински, Фюллькруг, Риттер, Сабири.