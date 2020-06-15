Сидорчук заявил, что не держит зла на игрока Зари

Полузащитник не может спрогнозировать, когда вернется на поле.

Хавбек Динамо Сергей Сидорчук прокомментировал свое повреждение, которое он получил в конце матча 26-го тура УПЛ против Зари (3:1).

«Самочувствие нормальное. Рваная рана, наложили на ногу пять швов. Я не пересматривал этот эпизод, но все-таки думаю, что игрок Зари так грубо в этом эпизоде играл не умышленно. Зла на него не держу. Хотя все могло быть намного хуже. Слава Богу, что так».

«Сколько пропущу, пока не могу спрогнозировать. Все будет зависеть, как будет заживать рана».

Напомним, что Сидорчук получил повреждение на 80-й минуте поединка с луганчанами, в результате чего хорватский игрок Зари Ловро Цвек был удален с поля. Предварительно капитан киевлян может сыграть с Колосом в УПЛ (22 июня).

В нынешнем сезоне капитан провел 30 матчей за Динамо во всех турнирах, отличившись одним голом и тремя результативными передачами.

Динамо с 52 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Украины. Сейчас команда Алексея Михайличенко опережает Десну на три очка.