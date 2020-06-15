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Петраков рассказал, как сложилась его карьера тренера после чемпионства

Петраков рассказал, как сложилась его карьера тренера после чемпионства
00:38 Сегодня Телеграф isport.ua
Александр Петраков рассказал, что его никто не звал тренировать.

Год назад молодежная сборная Украины стала чемпионом мира под руководством главного тренера Александра Петракова.

"Конечно, хотелось получить какие-то предложения. Если человек говорит, что не хочет чего-то - это вранье. Стал чемпионом мира, думал, что какое-то предложение будет".

Тем не менее, никто тренера не позвал.

"Прямо говорю, ни одного предложения не было. Было что-то несерьезное, я даже не обращал внимания", - рассказывает Петраков в интервью ПроФутбола.

Тренер заявил, что с ним было бы очень трудно работать на клубном уровне.

"Я не сговорчивый парень. Все эти откаты, агенты, все эти дела...Я буду только тренировать. Если ко мне какой-то условный "Микола Іванович" подойдет и скажет "Я би ось так зіграв, а ти не так граєш" - это полный гаплык. Здесь ко мне не лезут, в мою работу. Мне здесь доверяют", - добавил тренер.

Напомним, что после триумфа на чемпионате мира Петраков возглавил сборную Украины до 17 лет.

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Все по теме:

Сборная Украины, Футбол, Александр Петраков.

Автор:

Телеграф
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