Петраков рассказал, как сложилась его карьера тренера после чемпионства

Александр Петраков рассказал, что его никто не звал тренировать.

Год назад молодежная сборная Украины стала чемпионом мира под руководством главного тренера Александра Петракова.

"Конечно, хотелось получить какие-то предложения. Если человек говорит, что не хочет чего-то - это вранье. Стал чемпионом мира, думал, что какое-то предложение будет".

Тем не менее, никто тренера не позвал.

"Прямо говорю, ни одного предложения не было. Было что-то несерьезное, я даже не обращал внимания", - рассказывает Петраков в интервью ПроФутбола.

Тренер заявил, что с ним было бы очень трудно работать на клубном уровне.

"Я не сговорчивый парень. Все эти откаты, агенты, все эти дела...Я буду только тренировать. Если ко мне какой-то условный "Микола Іванович" подойдет и скажет "Я би ось так зіграв, а ти не так граєш" - это полный гаплык. Здесь ко мне не лезут, в мою работу. Мне здесь доверяют", - добавил тренер.

Напомним, что после триумфа на чемпионате мира Петраков возглавил сборную Украины до 17 лет.