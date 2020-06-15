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Реал Сосьедад и Осасуна разошлись ничьей

Реал Сосьедад и Осасуна разошлись ничьей
01:18 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Twitter
Команды расписали мировую, обменявшись забитыми мячами.

Завершился поединок 28-го тура испанской Ла Лиги, в котором Реал Сосьедад принимал на своем поле Осасуну.

Командам не хватило двух таймов, чтобы выявить сильнейшего, поэтому финальный свисток зафиксировал ничью (1:1). За Сосьедад забитым мячом отличился Оярсабаль, а за Осасуну реализовал пенальти Адриан.

Реал Сосьедад — Осасуна 1:1

Голы: Оярсабаль, 61 — Адриан, 29 (пен.)

Реал Сосьедад: Ремиро — Сальдуа, Ле Норман, Элустондо, Монреаль (Муньос, 82) — Мерино (Льоренте, 83), Субельдия, Эдегор — Порту (Янузай, 73), Виллиан Жозе (Исак, 62), Оярсабаль.     

Осасуна: Рубен — Видаль, Навас, Унаи Гарсия, Давид Гарсия, Эступиньян — Брашанац, Ойер (Монкайола, 69), Иньиго Перес — Адриан (Арнаис, 64), Кардона (Гальего, 64).

Предупреждения: Мерино — Ойер, Гальего, Иньиго Перес.

 

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Все по теме:

Футбол, Ла Лига, "Реал Сосьедад", Осасуна.

Автор:

Телеграф
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