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Четырехкратный чемпион Германии обанктротился

Четырехкратный чемпион Германии обанктротился
Обновлено 09:37 Сегодня Телеграф isport.ua
Долги Кайзерслаутерна составляют 20 млн евро.

Немецкий клуб Кайзерслаутерн в скором времени начнет процедуру банкротства. Об этом сообщает Kicker.

По информации источника, команда задолжала более 20 млн евро и не смогла договориться с тремя основными кредиторами.

По этой причине Кайзерслаутерн в ближайшие дни подаст заявление о несостоятельности. Отмечается, что процедура банкротства может прерваться в любой момент, если клуб сумеет найти нового инвестора или же договорится о реструктуризации долга.

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Напомним, что Кайзерслаутерн является 4-кратным обладателем титула чемпиона Германии (1951, 1953, 1991 и 1998). В свое время за команду выступали Мирослав Клозе, Михаэль Баллак, Тим Визе и другие именитые игроки.

Ранее сообщалось, что клуб АПЛ может стать банкротом уже летом.

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Бундеслига, ФК Кайзерслаутерн.

Автор:

Телеграф
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