Скачать
Понедельник, 15.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Феноменальная передача Марлоса - в обзоре матча Колос - Шахтер (Видео)
Феноменальная передача Марлоса - в обзоре матча Колос - Шахтер (Видео)
Хирн раскрыл подробности супербоя Джошуа - Фьюри
Хирн раскрыл подробности супербоя Джошуа - Фьюри
"Это особенный момент": Украинская теннисистка покорила Говерлу (Фото, Видео)
"Это особенный момент": Украинская теннисистка покорила Говерлу (Фото, Видео)
Десна вколотила в ворота Александрии пять мячей (Видео)
Десна вколотила в ворота Александрии пять мячей (Видео)

Реал обыграл Эйбар: форварды голов не забивали (Обзор матча)

Реал обыграл Эйбар: форварды голов не забивали (Обзор матча)
Обновлено 10:00 Сегодня Телеграф Укринформ
Мадридский клуб сократил отставание от «Барселоны» до 2 очков.

В матче 28-го тура чемпионата Испании (Ла Лига) "Реал" победил на своем поле «Эйбар» 3:1.

Мадридский гранд доиграет сезон на маленькой арене на собственной загородней базе. Стадион сразу принес команде удачу и уже в первом тайме «Реал» забил три мяча. Отличились Кроос, Рамос и Марсело. После перерыва гости один мяч отыграли (Бигас). 3:1 - победа мадридцев.

После этой победы «Реал» набрал 59 очков и сократил отставание от лидера Ла Лиги - «Барселоны» до двух очков.

Реал - Эйбар 3:1

Голы: Кроос, 4, Рамос, 30, Марсело, 37 — Бигас, 60

Реал: Куртуа — Карвахаль (Менди, 46), Варан, Рамос (Милитан, 61), Марсело — Модрич (Вальверде, 84), Каземиро, Кроос — Родриго (Бэйл, 61), Бензема, Азар (Винисиус, 61)

Эйбар: Дмитрович — Корреа, Оливейра, Арбилья (Бургос, 84), Рафа (Бигас, 57) — Кристофоро, Альварес — Орельяна (Педро Леон, 57), Экспосито, Де Бласис (Инуи, 78) — Кике (Энрич, 57)

Предупреждения: Каземиро — Кристофоро

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Барселона, ФК Реал Мадрид.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Шикарный гол в падении на первой минуте - в обзоре матча Майнц - Аугсбург (Видео)
02 Виктор Леоненко прокомментировал матч Динамо — Заря
03 "Это особенный момент": Украинская теннисистка покорила Говерлу (Фото, Видео)
04 Неожиданный гол ударом через себя из Беларуси (Видео)
05 Десна вколотила в ворота Александрии пять мячей (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь