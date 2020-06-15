Реал обыграл Эйбар: форварды голов не забивали (Обзор матча)

Мадридский клуб сократил отставание от «Барселоны» до 2 очков.

В матче 28-го тура чемпионата Испании (Ла Лига) "Реал" победил на своем поле «Эйбар» 3:1.

Мадридский гранд доиграет сезон на маленькой арене на собственной загородней базе. Стадион сразу принес команде удачу и уже в первом тайме «Реал» забил три мяча. Отличились Кроос, Рамос и Марсело. После перерыва гости один мяч отыграли (Бигас). 3:1 - победа мадридцев.

После этой победы «Реал» набрал 59 очков и сократил отставание от лидера Ла Лиги - «Барселоны» до двух очков.

Реал - Эйбар 3:1

Голы: Кроос, 4, Рамос, 30, Марсело, 37 — Бигас, 60

Реал: Куртуа — Карвахаль (Менди, 46), Варан, Рамос (Милитан, 61), Марсело — Модрич (Вальверде, 84), Каземиро, Кроос — Родриго (Бэйл, 61), Бензема, Азар (Винисиус, 61)

Эйбар: Дмитрович — Корреа, Оливейра, Арбилья (Бургос, 84), Рафа (Бигас, 57) — Кристофоро, Альварес — Орельяна (Педро Леон, 57), Экспосито, Де Бласис (Инуи, 78) — Кике (Энрич, 57)

Предупреждения: Каземиро — Кристофоро