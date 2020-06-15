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Каналы Футбол готовы транслировать Первую лигу за свой счет

Каналы Футбол готовы транслировать Первую лигу за свой счет
Обновлено 10:39 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Фейсбук
Телеканал "Футбол" готов за свой счет транслировать матчи Первой лиги.

В рамках программы Великий футбол директор телеканалов Футбол 1/2/3 Александр Денисов обратился к руководству Профессиональной футбольной лиги.

"В связи с высоким градусом конкуренции в борьбе за путевки в УПЛ, телеканалы Футбол готовы за свой счет производить трансляции центральных поединков каждого тура Первой лиги", - сказал Денисов.

Также директор телеканалов обратился и к руководству Футбольной Ассоциации.

"Все знают сколько скандальных историй было с судейством в Первой лиге. Сейчас на кону путевки в УПЛ. Мы предлагаем на центральных матчах Первой лиги использовать VAR".

В связи с этим также Денисов обратился и к руководству комитета арбитров.

"Рефери, у которых есть лицензии VAR не так много, необходимо изыскать возможности привлечения их к матчам Первой лиги. В этой связи обращаюсь к руководителю ПФЛ Сергею Макарову, пересмотреть календарь матчей Первой лиги. Сдвинуть игры с выходных дней, где матчи УПЛ, на середину недели.

Подобные изменения позволят организовать трансляции и привлечь арбитров с опытом работы с VAR. Всё перечисленное поможет решить борьбу за выход в УПЛ в честной спортивной борьбе".

Также Денисов отметил, что они не претендуют быть эксклюзивными трансляторами матчей и если кто-то другой хочет показывать матчи, то это будет только "плюс для честной борьбы". Завтра телеканалы Футбол собираются сделать официальное предложение ПФЛ.

Напомним, что на этой неделе было принято окончательное решение возобновить матчи Первой лиги.

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Все по теме:

Первая лига, Александр Денисов, Канал Футбол.

Автор:

Телеграф
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