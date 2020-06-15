Победе сборной Украины U-20 на чемпионате мира исполнился год (Видео)

В финале команда Александра Петракова переиграла сверстников из Южной Кореи.

Ровно год назад - 15 июня 2019 года - произошло одно из самых ярких событий в истории украинского футбола. Молодежная сборная под руководством Александра Петракова выиграла чемпионат мира в возрастной категории U-20.

В финале, который состоялся на Муниципальном стадионе польского города Лодзь, украинская команда с легкостью обыграла ровесников из Южной Кореи - 3:1. Голами за нашу сборную отметились Владислав Супряга (дубль) и Георгий Цитаишвили.

Что же говорили украинские "сборники" и тренерский штаб после исторической победы?

Георгий Цитаишвили, полузащитник чемпионской команды:

"Спасибо всем, кто в нас верил и тем, кто не верил. Мы заслужили это всей командой, мы написали историю для Украины и для нашего футбола, спасибо за эту сказку Украина. Обнял всех за поддержку".

Андрей Лунин, лучший голкипер юношеского чемпионата мира:

"Как я могу описать свою чувства? Первый раз такое в жизни. Это невозможно передать словами. На протяжении всего чемпионата у нас была сильная поддержка болельщиков. И в этом матче их было много".

Владислав Супряга, автор дубля в финальном матче ЧМ:

"Я очень старался, чтобы забить гол. Может быть, фарт был сегодня на моей стороне. Чемпион мира? Если честно, я еще не совсем успел понять это".

Александр Петраков, главный тренер сборной Украины U-20:

"Хочу поздравить ребят, а также тренерский и административный штаб. И, пусть это и громко сказано, весь украинский народ. Поддержка болельщиков? Они нам очень помогли. Мы играли, как будто дома. Могу сказать, что это был матч всей моей жизни. Всех поздравляю с победой!"

Украина — Южная Корея 3:1

Голы: Супряга, 35, 53, Цитаишвили, 90 — Ли Кан Ин, 5 (с пенальти).

Украина: Лунин — Сафронов, Бондарь, Бескоровайный — Конопля, Дришлюк, Хахлев (Чех, 56), Корниенко — Цитаишвили, Булеца (Кащук, 89) — Супряга (Сикан, 63).

Южная Корея: Ли Кван Ен — Ли Чи Сол, Ким Хен Ун, Ли Ча Ик — Хван Та Хен, Ким Чун Мин, Ким Се Юн (Ум Вон Сан, 46), Чо Юн Вук ( Чон Се Ин, 63), Чой Юн (Ли Кух Юк, 80) — Ли Кан Ин, Ох Се Хун.

Предупреждения: Конопля — Ким Хен Ун, Ли Ча Ик, Ох Се Хун.