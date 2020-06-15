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Богатейшая лига мира возвращается после карантина

Богатейшая лига мира возвращается после карантина
14:33 Сегодня Телеграф
Английская Премьер-лига не имела морального права не вернуться.

Ведь на кону — оформление чемпионского титула "Ливерпуля". Сотни миллионов фанов по всему миру этого очень долго ждали и ждут. Кто-то даже 30 лет. Если все пойдет нормально, то 2 июля на "Этихаде" будет чемпионский коридор для "Ливерпуля".

Но даже без чемпионства интриги в АПЛ хватает. Пять команд ведут борьбу за две вакантные позиции в зоне Лиги чемпионов. Сделаем предположение, что все-таки "Лестеру" хватит запаса, он у команды сейчас есть, а основная борьба за четвертое место развернется между грандами — "Челси" и "Манчестер Юнайтед". А вот в битве за выживание лучше обойтись без глобальных предположений. Там все на очень тоненького: между пятнадцатым и девятнадцатым местом лишь четыре очка.

Словом, богатейшая лига мира возвращается! И вместе с Parimatch это событие можно отметить по-настоящему, полностью погрузившись в мир футбола и празднуя победы вместе со своими любимыми командами.

"Манчестер Сити" — "Арсенал"

Ставка: тотал меньше 3,5 голов. Коэффициент: 1,86

Уже в первый день восстановления АПЛ нас ожидает топ-матч. "Арсенал" в последние годы страшно страдает от "Манчестер Сити". И, возможно, в этот раз у "канониров" действительно появился козырь — тренер Микель Артета, который три с половиной года был главным помощником Гвардиолы в "Манчестер Сити". Вряд ли "Арсенал" будет бороться за победу, но как минимум продемонстрировать знание противодействия бешеной атаке соперника Артета должен.

И еще обратимся к статистике: "тотал больше 2,5 голов" эти команды в личных встречах пробивают регулярно, а вот "тотал больше 3,5" — значительно реже.

"Тоттенхэм" — "Манчестер Юнайтед"

Ставка: победа "Манчестер Юнайтед". Коэффициент: 2,55

Кто точно сожалеет о карантине, так это "Манчестер Юнайтед". Команда была на безумном ходу. АПЛ, Кубок, Лига Европы — везде на команду Сульшера приятно было смотреть. И, похоже, это действительно теперь именно команда Сульшера, а не сомнительный коктейль работы предшественников.

Нужно отметить, что норвежском специалисту особенно удаются матчи против топ-команд. МЮ дважды победил "Манчестер Сити" и "Челси", выиграл по одному матчу у "Лестера" и "Тоттенхэма" (вторых еще не было), а также стал одной из всего двух команд, которые смогли отобрать очки у "Ливерпуля".

А что "Тоттенхэм"? Вся надежда на то, что Кейн будет в порядке. Перед карантином "шпоры" выглядели очень плохо — пять поражений и ничья в шести матчах во всех турнирах.

"Эвертон" — "Ливерпуль"

Ставка: победа "Ливерпуля" с форой -1,5 гола. Коэффициент: 2,85

"Ливерпуль" вылетел из всех турниров и теперь может сосредоточиться не только на получении чемпионства, а и на установлении рекорда очков. Причем рекорд может быть, что называется, на века. При действующем темпе набора очков команда Клоппа финиширует с 107-108 баллами (нынешний рекорд удерживает "Ливерпуль" — 100 очков). Интересно, как будет на самом деле.

Рестарт "Ливерпуля" начнется с дерби, которое в Англии называют "дружественным". Ну нет вражды между клубами и фанатами! Но то, что происходит в последние годы, все равно уже бесит "ирисок": 21 матч они не могут выиграть у "Ливерпуля". Хотя с другой стороны, именно ничья с "Эвертоном" стала решающей для "Ливерпуля" в прошлом сезоне — чемпионом стал "Манчестер Сити".

Напоминаем о последнем кубковом матче между этими командами. Там "Эвертон" даже против полностью резервного состава "Ливерпуля" ничего не сумел сделать и проиграл 0:1. Поэтому аналитики Parimatch прогнозируют уверенную победу невероятной команды Юргена Клоппа.

В формате нескольких предложений о других матчах:

  • "Астон Вилла", несмотря на огромные потери, оказалась в эпицентре борьбы за выживание. Уступает ли она в звездности "Шеффилд Юнайтед"? Нет. Может карантин помешать сенсационному ходу "Шеффилда"? Вполне возможно. Поэтому стоит рискнуть с победой "Астон Виллы" за вкусный коэффициент 3,3;
  • Поверим в очки андердога и в матче "Норвич" — "Саутгемптон". Конечно, "канарейкам" желательно побеждать, но они уступают сопернику и по составу, и по тренерскому таланту. Но фактор мотивации учтем — пусть будет ничья с коэффициентом 3,5;
  • Как же похорошел "Уотфорд" под руководством Найджела Пирсона! Дома "шершни" хлопнули и "Ливерпуль", и "Манчестер Юнайтед", и "Вулверхэмптон". "Тоттенхэм" отскочил с ничьей. Почему бы не победить еще и "Лестер"? Кстати, бывшую команду Пирсона. "Лисы" будут без очень важного фулбэка Рикарду Перейры. Рекомендуем победу "Уотфорда" за 3,3;
  • "Борнмут" и "Кристал Пэлэс" имеют одни из худших атак чемпионата. А у "Кристал Пэлэс" в придачу еще и отличная оборона, благодаря которой команда находится в середине таблицы. Ожидаем "тотал меньше 2,5 голов" за 1,74;
  • А вот где должно быть много голов, так это в матче "Вест Хэм" — "Вулверхэмптон". Классная атака "волков", плохая оборона "молотобойцев", мотивация атаковать и побеждать с обеих сторон — все это намекает на результативный матч. Стоит взглянуть на "тотал больше 3,5 голов" с коэффициентом 3,5.
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ФК Ливерпуль, АПЛ.

Автор:

Телеграф
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