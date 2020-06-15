Богатейшая лига мира возвращается после карантина

Английская Премьер-лига не имела морального права не вернуться.

Ведь на кону — оформление чемпионского титула "Ливерпуля". Сотни миллионов фанов по всему миру этого очень долго ждали и ждут. Кто-то даже 30 лет. Если все пойдет нормально, то 2 июля на "Этихаде" будет чемпионский коридор для "Ливерпуля".

Но даже без чемпионства интриги в АПЛ хватает. Пять команд ведут борьбу за две вакантные позиции в зоне Лиги чемпионов. Сделаем предположение, что все-таки "Лестеру" хватит запаса, он у команды сейчас есть, а основная борьба за четвертое место развернется между грандами — "Челси" и "Манчестер Юнайтед". А вот в битве за выживание лучше обойтись без глобальных предположений. Там все на очень тоненького: между пятнадцатым и девятнадцатым местом лишь четыре очка.

Словом, богатейшая лига мира возвращается! И вместе с Parimatch это событие можно отметить по-настоящему, полностью погрузившись в мир футбола и празднуя победы вместе со своими любимыми командами.

"Манчестер Сити" — "Арсенал"

Ставка: тотал меньше 3,5 голов. Коэффициент: 1,86

Уже в первый день восстановления АПЛ нас ожидает топ-матч. "Арсенал" в последние годы страшно страдает от "Манчестер Сити". И, возможно, в этот раз у "канониров" действительно появился козырь — тренер Микель Артета, который три с половиной года был главным помощником Гвардиолы в "Манчестер Сити". Вряд ли "Арсенал" будет бороться за победу, но как минимум продемонстрировать знание противодействия бешеной атаке соперника Артета должен.

И еще обратимся к статистике: "тотал больше 2,5 голов" эти команды в личных встречах пробивают регулярно, а вот "тотал больше 3,5" — значительно реже.

"Тоттенхэм" — "Манчестер Юнайтед"

Ставка: победа "Манчестер Юнайтед". Коэффициент: 2,55

Кто точно сожалеет о карантине, так это "Манчестер Юнайтед". Команда была на безумном ходу. АПЛ, Кубок, Лига Европы — везде на команду Сульшера приятно было смотреть. И, похоже, это действительно теперь именно команда Сульшера, а не сомнительный коктейль работы предшественников.

Нужно отметить, что норвежском специалисту особенно удаются матчи против топ-команд. МЮ дважды победил "Манчестер Сити" и "Челси", выиграл по одному матчу у "Лестера" и "Тоттенхэма" (вторых еще не было), а также стал одной из всего двух команд, которые смогли отобрать очки у "Ливерпуля".

А что "Тоттенхэм"? Вся надежда на то, что Кейн будет в порядке. Перед карантином "шпоры" выглядели очень плохо — пять поражений и ничья в шести матчах во всех турнирах.

"Эвертон" — "Ливерпуль"

Ставка: победа "Ливерпуля" с форой -1,5 гола. Коэффициент: 2,85

"Ливерпуль" вылетел из всех турниров и теперь может сосредоточиться не только на получении чемпионства, а и на установлении рекорда очков. Причем рекорд может быть, что называется, на века. При действующем темпе набора очков команда Клоппа финиширует с 107-108 баллами (нынешний рекорд удерживает "Ливерпуль" — 100 очков). Интересно, как будет на самом деле.

Рестарт "Ливерпуля" начнется с дерби, которое в Англии называют "дружественным". Ну нет вражды между клубами и фанатами! Но то, что происходит в последние годы, все равно уже бесит "ирисок": 21 матч они не могут выиграть у "Ливерпуля". Хотя с другой стороны, именно ничья с "Эвертоном" стала решающей для "Ливерпуля" в прошлом сезоне — чемпионом стал "Манчестер Сити".

Напоминаем о последнем кубковом матче между этими командами. Там "Эвертон" даже против полностью резервного состава "Ливерпуля" ничего не сумел сделать и проиграл 0:1. Поэтому аналитики Parimatch прогнозируют уверенную победу невероятной команды Юргена Клоппа.

В формате нескольких предложений о других матчах: