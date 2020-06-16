Игрок Динамо перед полуфиналом Кубка Украины: Физически мы лучше Миная

Бело-синие в шаге от финала Кубка Украины.

Полузащитник Динамо Николай Шапаренко поделился мыслями о предстоящем матче 1/2 финала Кубка Украины против Миная. По его словам, у соперника было достаточно времени, чтобы подготовиться к поединку.

«Тщательно я не следил за Минаем, не смотрел их игры. Только отслеживал их результаты. То есть наблюдал не более, чем за другими командами. А то, что нам нужно, покажет на теории тренерский штаб», — сказал Шапаренко.

«Мы провели уже три официальные игры после карантина. Считаю, что за эти игры команда уже набрала игровой тонус и в хорошей форме подходит к матчу с Минаем. Где-то это преимущество, конечно. У нас физические и игровые кондиции должны быть лучше. Зато Минай готовился к матчу с нами, наверное, больше месяца. Думаю, какие-то свои заготовки у них будут».

«Безусловно, Кубок Украины для нас очень важен. И мы отдадим все силы, чтобы завоевать этот трофей».

Шапаренко в нынешнем сезоне провел десять матчей за Динамо, забив один гол.

Матч между Минаем и Динамо состоится на родном для команды Первой лиги стадионе 17 июня. Начало встречи — в 14:00. Поединок покажет телеканал УНИАН.