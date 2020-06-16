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36-летний Хунтелаар продлил контракт с Аяксом

36-летний Хунтелаар продлил контракт с Аяксом
Обновлено 07:50 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Твиттер
Новое соглашение рассчитано до лета 2021 года.

Аякс и нападающий Клаас-Ян Хунтелаар договорились о продлении контракта. Новое соглашение с 36-летним форвардом будет действовать до 30 июня 2021 года.

Хунтелаар играл за Аякс с 2006 по 2008 год, после чего он перебрался в Реал. В июне 2017 года форвард вернулся в клуб из Амстердама.

Клаас-Ян дебютировал за Аякс в январе 2006 года. Всего за амстердамцев он провел 243 матча, забив 151 гол.

В сезоне 2019/20 Хунтелаар провел 32 матча за Аякс во всех турнирах, отличившись 10 голами и тремя результативными передачами.

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Напомним, что чемпионат Нидерландов был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса. Аякс лидировал в турнирной таблице на момент остановки первенства.

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ФК Аякс, Клаас-Ян Хунтелаар.

Автор:

Телеграф
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