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Коутиньо просится назад в Ливерпуль

Коутиньо просится назад в Ливерпуль
Обновлено 08:37 Сегодня Телеграф championat.com
Бразильский игрок Баварии Филиппе Коутиньо обратился к Ливерпулю, чтобы вернуться в английский клуб.

Бразильский нападающий «Барселоны» Филиппе Коутиньо, который сейчас выступает в «Баварии» на правах аренды, может вернуться в «Ливерпуль», сообщает Marca.

По данным источника, форвард уже позвонил главному тренеру «Ливерпуля» Юргену Клоппу и сообщил, что готов пойти на сокращение зарплаты ради возвращения в клуб. Ранее сообщалось, что руководство каталонской «Барселоны» в ближайшее трансферное окно хочет расстаться с Коутиньо.

Коутиньо защищал цвета «Ливерпуля» с 2013 по 2018 год, после чего перешёл в «Барселону».

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Летом 2019 года бразилец перешёл в «Баварию» из «Барселоны» на правах аренды за € 8,5 млн. В нынешнем сезоне 27-летний бразильский хавбек принял участие в 22 матчах чемпионата Германии (в 15 — в основном составе), в которых забил восемь мячей (один — с пенальти), а также отдал шесть результативных передач. «Бавария» имеет право выкупить игрока за € 120 млн. Контракт Коутиньо с «Барселоной» действует до лета 2023 года.

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ФК Ливерпуль, Филиппе Коутиньо.

Автор:

Телеграф
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