Скачать
Вторник, 16.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
У Руха новый главный тренер, Маркевич - консультант
У Руха новый главный тренер, Маркевич - консультант
Дюрант купил акции клуба МЛС
Дюрант купил акции клуба МЛС
Месси, Мбаппе и Неймара показали в образе 1970-х (Фото)
Месси, Мбаппе и Неймара показали в образе 1970-х (Фото)
Стаховский с победы стартовал на Eastern European Championship
Стаховский с победы стартовал на Eastern European Championship

Мораес посвятил гол медикам

Мораес посвятил гол медикам
Обновлено 08:56 Сегодня Телеграф ФК Шахтер Фото: ФК Шахтер
Нападающий «Шахтера» – о победе над «Колосом».

Нападающий «Шахтера» Жуниор Мораес рассказал о победе над «Колосом» (1:0), поддержке Исмаили и подвиге врачей.

– Жуниор, вы вышли в специальных футболках на разминку. Можешь прокомментировать это?

– Мы хотели поддержать партнера по команде и нашего друга Исмаили. Он не только очень важный для «Шахтера» игрок, но и прекрасный человек, и сейчас нам его не хватает. Все расстроены из-за такой тяжелой травмы, что случилась у нас на глазах. Ужасная ситуация.

– Кому ты посвятил необычное празднование своего гола?

– Я рад, что вы спросили, потому что это очень важный момент. Думаю, за все то, что произошло в мире в последнее время, мы должны поблагодарить медиков, отвечающих за наше здоровье. Это люди, которые оставили обычную жизнь и семьи, отдавали и отдают свое время и силы, чтобы спасать жизни других, рискуя собственным здоровьем. Я давно хотел высказать свою позицию по этому поводу и посвятить гол тем, кто работает в медицинских учреждениях. Они – настоящие герои!

Месси, Мбаппе и Неймара показали в образе 1970-х (Фото)

– Сегодня «Колос» нанес больше ударов по воротам, чем «Шахтер». Необычная ситуация для вашей команды?

– Игра была очень трудной, как и предыдущая встреча с «Колосом». У соперника есть опытные футболисты, которые уже хорошо знают наш стиль. Было сложно физически: начали при жаре, а заканчивали под ливнем, который сделал поле тяжелым. Для меня это фактически первый матч после карантина, и было нелегко на таком газоне. Честно говоря, лично мне еще требуется игровой темп, нужно прибавить. Но нашу команду стоит поздравить, ведь мы боролись до конца, сделали необходимый результат и стали еще ближе к титулу. Сейчас будем смотреть вперед, продолжать концентрироваться на своей игре и прибавлять с каждым шагом.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Шахтер, УПЛ, Жуниор Мораес.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ребров может взять еще одного украинца в команду
02 Ибрагимович вернулся в Швецию и нарушил медицинский протокол
03 Лига Европы: Шахтер и Вольфсбург сыграют там, где и было запланировано
04 Форвард Черкасских Мавп получил серьезную травму
05 Стаховский с победы стартовал на Eastern European Championship
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь