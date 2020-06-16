Кобин: Против Динамо придется играть при +35

Наставник Миная считает, что руководители клубов Первой лиги потеряли много времени.

Главный тренер Миная Василий Кобин высказался о решении клубов Первой лиги доиграть нынешний сезон. Наставник считает, что командам будет очень тяжело играть из-за погодных условий.

«Считаю, что надо было принять какое-то конкретное решение раньше, когда было первое собрание клубов. Я сейчас не говорю так, потому что мы идем на третьем месте. Но именно тогда нужно было либо сразу завершать чемпионат, либо его продолжать», — сказал Кобин.

«Получилось так, что далеко оттянули и потеряли много времени. Сейчас же придется играть при +35, будут большие переезды автобусами или поездами, если они ездят. Командам будет очень тяжело. Считаю, что этот чемпионат будет «карманный».

«Я сейчас смотрю чемпионат Германии. Они иногда проводят туры через третий на четвертый день. Видно большое желание футболистов, но сейчас игроки еле ходят по полю: большие нагрузки, жаркая погода. И это речь о Германии, где высокий уровень восстановления футболистов, где команды поездом за час-два могут доехать домой».

«Динамо после нас отодвинуло игру с Колосом на понедельник. Но в Первой лиге не будет такой возможности из-за плотности календаря. Да, есть хороший спортивный принцип. Но нужно думать и о командах. Например, вторые дивизионы почти всей Европы не играют, разве что в странах, где короткие переезды и всего 10-12 команд».

Напомним, что сезон Первой лиги официально возобновится 24 июня и завершится 11 августа. Минай идет на третьем месте в турнирной таблице, уступая лидеру первенства львовскому Руху два очка.

17 июня команда Кобина дома примет Динамо в рамках 1/2 финала Кубка Украины. Начало встречи — в 14:00. Поединок покажет телеканал УНИАН.