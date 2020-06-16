Супряга остается в Днепре

Также в аренду «Днепр-1» берет защитника «Динамо» Дубинчака.

«Днепр-1» договорился с «Динамо» о продлении аренды форварда Владислава Супряги и полузащитника Сергея Булецы еще на один сезон. Об этом сообщают журналисты программы «ТаТоТаке».

Супряга вернулся в «Днепр-1» в прошлом году после продажи в «Динамо» летом 2018 года. В активе нападающего 9 голов в 20 матчах днепровской команды в текущем сезони. В активе Булецы 4 гола и 4 ассиста в 23 матчах во всех турнирах.

Также в команду Дмитрия Михайленко отправится защитник киевлян Владислав Дубинчак, который в этом сезоне играет в аренде за «Карпаты». В случае с переходом в «Днепр-1» также говорится об аренде. Дубинчак сыграл за львовян 19 матчей.

Напомним, полузащитник и капитан «Динамо» Сергей Сидорчук пропустит две недели из-за травмы ноги, которую он получил в гостевом матче против «Зари» (3:1).