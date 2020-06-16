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Левандовски лидирует в рейтинге на "Золотой мяч"

Левандовски лидирует в рейтинге на "Золотой мяч"
Обновлено 11:27 Сегодня Телеграф Укринформ
Левандовски опередил Месси и Роналду в списке претендентов на "Золотой мяч".

Форвард немецкого футбольного клуба "Бавария" из Мюнхена Роберт Левандовски занял первое место в списке претендентов на "Золотой мяч" по версии Goal.

Об этом сообщается на официальном сайте издания.

Издание составило рейтинг десяти главных претендентов на "Золотой мяч" в 2020 году. Первое место в списке занял нападающий "Баварии" Роберт Левандовски. Вслед за ним расположились Лионель Месси из "Барселоны" и Криштиану Роналду из "Ювентуса".

Также в число соискателей награды попали Кевин Де Брёйне ("Манчестер Сити"), Томас Мюллер и Серж Гнабри (оба - "Бавария"), Эрлинг Холланд и Джейдон Санчо (оба - "Боруссия", Дортмунд), а также Неймар и Киллиан Мбаппе (оба - "Пари Сен-Жермен").

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Левандовски выступает в "Баварии" с 2014 года. В нынешнем сезоне форвард провел 39 матчей, в которых отметился 45 голами и пятью результативными передачами. При этом на забивание мяча ему в среднем требовалось всего 76 минут.

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ФК Бавария, Роберт Левандовски.

Автор:

Телеграф
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