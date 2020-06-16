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Лига чемпионов и Лига Европы проведут финальные мини-турниры

Лига чемпионов и Лига Европы проведут финальные мини-турниры
Обновлено 11:38 Сегодня Телеграф Спорт Арена
Матчи планируют на двух стадионах.

Стал известен предварительный план УЕФА по проведению финальных матчей Лиги чемпионов сезона 2019/20.

По задумке УЕФА, Лига чемпионов и Лига Европы проведут финальные мини-турниры в августе. Решение об этом ожидается завтра, 17 июня, по итогам заседания исполкома УЕФА.

12-дневный мини-турнир Лиги чемпионов планируется провести в Лиссабоне с 12 по 23 августа. Ожидается, что матчи пройдут на двух стадионах: Эштадиу Да Луж и Жозе Алваладе.

Команды сыграют плей-офф, начиная с четвертьфинала, состоящие из одного матча. Четвертьфиналы — 12-15 августа, полуфиналы — 18-19 августа, финал — 23 августа.

Подобный мини-турнир Лиги Европы, в котором выступает донецкий Шахтер, ожидается в Германии. На проведение матчей претендуют Франкфурт и Дюссельдорф.

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Шахтер успел сыграть первый матч 1/8 финала Лиги Европы против Вольфсбурга в Германии. Горняки победили со счетом 2:1.

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УЕФА, Лига Европы, Лига Чемпионов.

Автор:

Телеграф
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