Футболисты Карпат с признаками коронавируса остаются на самоизоляции

8 футболистов "Карпат" на самоизоляции, команда выходит из карантина.

Восьмеро футболистов "Карпат" и пятеро сотрудников клуба продолжают находиться на самоизоляции, поскольку у них остаются признаки коронавируса.

Вместе с тем, львовская команда выходит из карантина и возвращается к тренировочному процессу, сообщает пресс-служба ФК "Карпаты".

Подготовка к возобновлению участия в чемпионате будет проводиться в закрытом режиме. ФК "Карпаты" в очередной раз подчеркивает, что готов к борьбе в чемпионате", - отмечается в сообщении.

Ближайший матч "Карпат" в чемпионате УПЛ запланирован на 20 июня. В 27-м туре команда должна сыграть против донецкого "Олимпика". Матч, однако, могут перенести на более позднюю дату.