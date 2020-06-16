Шевченко вошел в команду легенд от Unicef

Также можно сыграть за Пеле, Марадону и многих других.

Андрей Шевченко стал частью команды Soccer Aid World XI от UNICEF в футбольном симуляторе FIFA 20.

Ранее все легенды в команде были доступны игрокам в режиме Ultimate Team, но Soccer Aid World XI будет играбельна со старта и без необходимости проводить трансферы.

Все игроки Soccer Aid World XI:

Вратари: Питер Шмейхель, Эдвин ван дер Сар, Йенс Леманн;

Защитники: Марсель Десайи, Франко Барези, Фабио Каннаваро, Паоло Мальдини, Сол Кэмпбелл, Роберто Карлос;

Полузащитники: Рууд Гуллит, Луиш Фигу, Зинедин Зидан, Райан Гиггз, Кларенс Зеедорф, Рой Кин, Робер Пирес, Хуан Себастьян Верон, Лотар Маттеус, Клод Макелеле, Майкл Эссьен;

Нападающие: Джанфранко Дзола, Диего Марадона, Алан Ширер, Иан Раш, Хенрик Ларссон, Кенни Далглиш, Джон Барнс, Эрнан Креспо, Алессандро Дель Пьеро, Андрей Шевченко, Роналдиньо, Майкл Оуэн, Патрик Клюйверт, Пеле.

Soccer Aid — серия ежегодных (с 2018 года) благотворительных матчей, организованных UNICEF, в которых символическая команда Англии встречается со сборной мира.

В 2020 году матч должен был пройти 6 июня на поле Олд Траффорд, но был бессрочно отложен из-за пандемии COVID-19.